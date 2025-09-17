Lazio, Sarri cambia le gerarchie? Un titolare verso la panchina, le ultimissime sui biancocelesti

La Lazio, dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si trova a dover fare i conti con una condizione fisica e collettiva che stenta a decollare. Alcuni giocatori non sono più quelli che avevano brillato nella passata stagione, tra cui spicca Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, che un anno fa aveva mostrato sprazzi di qualità, ora è lontano dal livello a cui ci aveva abituato, frenato da una condizione fisica inadeguata e da una difficoltà a inserirsi nel gioco di squadra.

Un impatto deludente contro il Sassuolo

Contro il Sassuolo, Dele-Bashiru è stato sostituito già all’intervallo, un segnale evidente della sua prestazione negativa. Nonostante la stanchezza accumulata con la Nazionale, non è riuscito a giustificare la sua opacità in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ha inciso solo in un paio di episodi: un fallo subito al limite dell’area e un’azione personale mal gestita. La sua presenza in campo è stata quasi invisibile, con movimenti sbagliati e continue correzioni da parte dei compagni. Dele-Bashiru è sembrato un corpo estraneo alla manovra della squadra.

Il rischio di perdere il posto da titolare

Nonostante fosse stato confermato titolare per la terza volta consecutiva, dopo alcuni segnali positivi intravisti contro il Verona, il nigeriano ha deluso nelle trasferte di Como e Reggio Emilia. Ora, con l’avvicinarsi del derby contro la Roma, la sua posizione è sempre più a rischio. Belahyane, suo principale concorrente, è pronto a insidiargli il posto. Dele-Bashiru avrà a disposizione solo quattro allenamenti per convincere Sarri a concedergli un’altra opportunità, ma la fiducia nei suoi confronti sembra vacillare.