 Lazio, rivoluzione sulla sinistra: Nuno bocciato, Pellegrini pronto a riprendersi il posto da titolare
2 ore ago

Luca Pellegrini
Lazio, Sarri cambia sulla fascia sinistra: Nuno non convince e Pellegrini torna titolare dopo la nascita del figlio

Luca Pellegrini è pronto a tornare in campo dopo aver saltato la gara contro il Bologna per una splendida ragione personale: la nascita del figlio Sebastiano. Al suo posto era stato schierato Nuno Tavares, che però non ha convinto ed è stato sostituito all’intervallo a causa di troppe amnesie difensive. Per questo motivo, con ogni probabilità, il neo papà riprenderà la fascia sinistra nella sfida contro il Parma.

Davanti a Provedel, il reparto difensivo dovrebbe essere completato da Patric (favorito su Provstgaard), Romagnoli e Marusic. Non ci sarà Gila, fermato per una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato domenica, così come Hysaj, Gigot e Rovella, atteso di nuovo a gennaio. A centrocampo conferme per Guendouzi, Cataldi e Basic. Sarà invece l’ultima partita per Dele-Bashiru, pronto a partire con la Nigeria per la Coppa d’Africa.

In attacco mancherà Isaksen, costretto a uno stop di circa venti giorni per una lesione di basso grado all’adduttore sinistro. A destra spazio a Cancellieri, anche lui neo papà dopo la nascita della figlia Amelia. Il tridente offensivo sarà completato da Castellanos e Zaccagni, mentre Dia lascerà Formello dopo la gara del Tardini per raggiungere il Senegal. La rifinitura di venerdì mattina servirà a Sarri per le ultime valutazioni prima della sfida di sabato.

