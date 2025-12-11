News
Lazio, rivoluzione sulla sinistra: Nuno bocciato, Pellegrini pronto a riprendersi il posto da titolare
Lazio, Sarri cambia sulla fascia sinistra: Nuno non convince e Pellegrini torna titolare dopo la nascita del figlio
Luca Pellegrini è pronto a tornare in campo dopo aver saltato la gara contro il Bologna per una splendida ragione personale: la nascita del figlio Sebastiano. Al suo posto era stato schierato Nuno Tavares, che però non ha convinto ed è stato sostituito all’intervallo a causa di troppe amnesie difensive. Per questo motivo, con ogni probabilità, il neo papà riprenderà la fascia sinistra nella sfida contro il Parma.
Davanti a Provedel, il reparto difensivo dovrebbe essere completato da Patric (favorito su Provstgaard), Romagnoli e Marusic. Non ci sarà Gila, fermato per una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato domenica, così come Hysaj, Gigot e Rovella, atteso di nuovo a gennaio. A centrocampo conferme per Guendouzi, Cataldi e Basic. Sarà invece l’ultima partita per Dele-Bashiru, pronto a partire con la Nigeria per la Coppa d’Africa.
In attacco mancherà Isaksen, costretto a uno stop di circa venti giorni per una lesione di basso grado all’adduttore sinistro. A destra spazio a Cancellieri, anche lui neo papà dopo la nascita della figlia Amelia. Il tridente offensivo sarà completato da Castellanos e Zaccagni, mentre Dia lascerà Formello dopo la gara del Tardini per raggiungere il Senegal. La rifinitura di venerdì mattina servirà a Sarri per le ultime valutazioni prima della sfida di sabato.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Parma Lazio, le probabili scelte di Sarri: spunta qualche novità, le ultimissime
Parma Lazio, le probabili formazioni di Sarri in vista della sfida dei ducali: spunta qualche novità, tutti i dettagli Dopo...
Parma Lazio, manca sempre meno! Ecco quando parlerà in conferenza il tecnico dei ducali
Parma Lazio, la sfida di avvicina! Ecco quando parlerà in conferenza il giovane tecnico dei ducali, le ultime Si avvicina...
Coppa d’Africa, la lista dei convocati della Nigeria: ecco la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru
Coppa d’Africa, ecco la lista dei convocati del ct della Nigeria: spunta la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru Il commissario tecnico...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.