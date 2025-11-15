Lazio, rivoluzione in arrivo: Sarri pronto a rinunciare ai nuovi acquisti, la lista dei possibili addii nel mercato di gennaio

Lazio, Sarri boccia i nuovi acquisti: la lista completa dei giocatori sacrificabili in vista del mercato di gennaio

Manca poco all’apertura del mercato di gennaio, una sessione che si preannuncia decisiva per il futuro della Lazio. Ieri si è svolto un vertice di mercato per definire le strategie da adottare: il tecnico ha già tracciato le linee guida, consapevole che per poter rinforzare la rosa sarà necessario procedere con alcune cessioni mirate. La società, dunque, si prepara a un periodo di scelte delicate e potenzialmente decisive.

Tra i giocatori maggiormente a rischio figurano diversi elementi arrivati la scorsa stagione sotto la gestione Baroni, che non sembrano rientrare nei piani di Sarri. Il loro minutaggio ridotto conferma la scarsa centralità nel progetto tecnico. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Noslin, Belahyane e Dele-Bashiru sono i principali indiziati a lasciare la Capitale, nonostante Fabiani continui a spingere per concedere ulteriori opportunità al centrocampista nigeriano. Le eventuali cessioni di questi profili potrebbero garantire le risorse necessarie per intervenire sul mercato in entrata.

Oltre a loro, anche Nuno Tavares è inserito nella lista dei sacrificabili: Sarri sembra disposto a rinunciare a un calciatore dalle grandi potenzialità pur di avvicinare la squadra alla sua idea di gioco, con l’Arsenal che manterrebbe il 40% sulla futura rivendita. Probabile anche l’addio di Christos Mandas, un passo doloroso ma utile sia per la Lazio sia per la crescita del giovane portiere. Infine, non si escludono partenze eccellenti: di fronte a offerte superiori ai 25 milioni di euro, uno tra Guendouzi, Isaksen o Castellanos potrebbe lasciare, nonostante il loro ruolo centrale nel progetto biancoceleste.

