Lazio, Sanderra in Primavera spinge Rocchi all’addio? Le ultime

Tommaso Rocchi potrebbe decidere di lasciare la Lazio causa mancata promozione come tecnico della Primavera

La Lazio ha sciolto le riserve e qualche giorno fa ha individuato in Stefano Sanderra il profilo giusto per rialzare la Primavera e riportarla nella “Serie A”. Scelta che ha colto di sorpresa Tommaso Rocchi – attuale tecnico della Under 18 biancocelesti – che si aspettava una promozione.

Secondo Il Messaggero ora l’ex attaccante potrebbe meditare l’addio e cercare sfide più appaganti per la sua carriera da allenatore.