Lazio Sampdoria, torna il servizio BusInsieme: i dettagli

Per la sfida tra Lazio e Sampdoria sarà nuovamente disponibile in servizio BusInsieme

Per la sfida tra Lazio e Sampdoria di sabato verrà riproposto il servizio BusInsieme.

«La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio – Sampdoria in programma Sabato 18 Gennaio 2020 ore 15:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 20 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in via della macchia della Farnesina».