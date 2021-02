Lazio-Sampdoria: le scelte di Simone Inzaghi per il match

A pochi giorni dal match di campionato tra Lazio e Sampdoria, Simone Inzaghi sta valutando le scelte da fare per la formazione

Mancano solamente 3 giorni al ritorno in campo della Lazio, che affronterà all’Olimpico la Sampdoria di Claudio Ranieri. I biancocelesti si trovano a dover affrontare una vera e propria emergenza, soprattutto nel reparto arretrato. Infatti, per la gara di sabato saranno indisponibili, oltre al solito Luiz Felipe, anche Stefan Radu (alle prese con un’ernia inguinale) e Wesley Hoedt (squalificato). Inoltre, sarà squalificato anche Manuel Lazzari, dopo la prova tv per la bestemmia durante la partita contro l’Inter.

Simone Inzaghi, dunque, in questi giorni sta valutando le scelte migliori, specialmente per quanto riguarda la difesa. Al momento, infatti, l’unico sicuro del posto sembra essere Francesco Acerbi. Gli altri tre giocatori in ballo per due posti sono Patric, Musacchio e Parolo. A centrocampo, invece, Leiva, che oggi ha lavorato a parte, potrebbe lasciare il posto da titolare ad Escalante, mentre sugli esterni Marusic tornerà a destra, con Fares favorito su Lulic per la corsia sinistra. Davanti ci sarà sicuramente Immobile, a cui potrebbe essere affiancato uno tra Caicedo e Muriqi, con Correa che dovrebbe partire dalla panchina.