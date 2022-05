Lazio Sampdoria, Immobile punta Batistuta: nuovo traguardo per Ciro

Ciro Immobile punta un nuovo record contro la Sampdoria: l’attaccante vuole agganciare Gabriel Omar Batistuta

Nuovo obiettivo per Ciro Immobile, che come sempre questa sera guiderà l’attacco della Lazio contro la Sampdoria. Al bomber biancoceleste basterebbe un gol per raggiungere Gabriel Omar Batistuta nella classifica marcatori all time della Serie A (182 a 183 in favore dell’argentino).

Sarebbe l’ennesimo traguardo raggiunto da un calciatore formidabile, che i tifosi biancocelesti si tengono strettissimo.