Lazio Sampdoria, Immobile contro Quagliarella: sfida tra bomber

La sfida tra Lazio e Sampdoria di sabato sera è anche quella tra Immobile e Quagliarella: i due bomber vogliono incidere

La sfida di sabato sera tra Lazio e Sampdoria, oltre che per la corsa europea degli uomini di Sarri e per quella salvezza dei blucerchiati, metterà anche in scena il confronto tra Immobile e Quagliarella.

Ciro ha nella Samp una delle sue vittime preferite: 15 gol in 17 partite, meglio solo il Genoa (15 in 15). I 26 gol realizzati, più 4 su Vlhaovic, lo mettono in pole per la vittoria del titolo di capocannoniere. Quagliarella, superato proprio da Immobile per numero di reti in Serie A, vuole convincere Giampaolo e timbrare la salvezza.