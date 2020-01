Lazio Sampdoria, Acerbi un cecchino: il più preciso nei passaggi

Acerbi, oltre per le sue note doti difensive, contro la Sampdoria si è messo in mostra per le sue capacità nel passaggio

Acerbi come al solito si è dimostrato impeccabile nella fase difensiva contro la Sampdoria, ma un dato ha sbalordito tutti.

Il difensore della Lazio è stato il migliore in campo per la precisione dei passaggi effettuati, con il 97%. Questo numero, riportato da Lazio Page, sottolinea come il centrale biancoceleste abbia un’eccellente capacità nello smarcarsi e trovare sempre la linea di passaggio giusta, corta o lunga che sia. Il lancio lungo per Immobile lanciato verso la porta lo dimostra.