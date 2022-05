Lazio Samp, Gazzetta dello Sport: «Segnale importante dei biancocelesti»

La bella vittoria ottenuta ieri dalla Lazio sulla Samp è un segnale importante dato dalla squadra biancoceleste

La bella vittoria ottenuta ieri dalla Lazio sulla Samp è un segnale importante dato dalla squadra biancoceleste. Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, non è stato semplice trovare spazi e varchi contro una squadra ben messa in campo. Un segnale di maturità:

«Un segnale che fa capire come, anche se non ancora pienamente sarrista, la Lazio comincia ad avere nelle corde quelle soluzioni in velocità che le consentono di venire a capo anche di partite giocate contro squadre che si chiudono bene. Un tipo di avversario che nella prima parte della stagione mandava puntualmente in difficoltà la formazione romana. Troppo tardi per inseguire obiettivi ambiziosi, ma ancora in tempo per centrare quel traguardo europeo, che renderebbe di sicuro positivo il bilancio stagionale consentirebbe di guardare decisamente al futuro con minore apprensione».