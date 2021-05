Lazio o Salernitana? Il dilemma di Lotito in caso di promozione dei granata

La Salernitana è sempre più vicina alla promozione in Serie A e il presidente Lotito dovrà necessariamente scegliere tra i granata e la Lazio

Un incredibile epilogo per il campionato di Serie B: la Salernitana, dopo 21 anni, è ad una sola vittoria dalla promozione in Serie A. Il club granata, dunque, la prossima stagione potrebbe affrontare la Lazio, la società che ha fatto un po’ da sorella maggiore ai campani negli ultimi anni.

Infatti, il proprietario delle due società è il presidente dei capitolini Claudio Lotito, che si trova di fronte ad una sorta di dilemma. Infatti, come riportato da Repubblica, il patron biancoceleste, in caso di promozione della Salernitana, dovrà prendere una decisione su quale club cedere entro 30 giorni. Ovviamente, la sua permanenza nella Capitale sembra scontata e, pertanto, in caso di vittoria della squadra allenata da Castori nella prossima giornata, si attendono i nomi di nuovi possibili acquirenti.