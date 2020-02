Lazio, Sabatini: «Operazione Giroud l’unica utile per i biancocelesti»

Lazio, le parole di Sandro Sabatini in merito all’operazione Giroud che non è andata in porto proprio nell’ultimo giorno di mercato

L’obiettivo era uno solo: Giroud. La Lazio avrebbe preso il giocatore del Chelsea oppure nessun altro e infatti così è stato. I blues non lo hanno lasciato partire e alla fine il tutto si è concluso, per ora, con un nulla di fatto. Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Sportiva.

«L’operazione Giroud avrebbe aumentato il valore della rosa della Lazio e, secondo me, sarebbe stata l’unica veramente utile».