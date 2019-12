Lazio, dopo la vittoria della Supercoppa di ieri contro la Juventus arrivano anche i complimenti dell’ex Romulo

Chi è passato per la Capitale, ha indossato i colori biancocelesti non può dimenticare. Anche se per poco tempo Romulo è stato un giocatore della Lazio e nonostante la storia non sia continuata il calciatore è rimasto molto legato ai suoi ex compagni.

Il brasiliano ha infatti voluto fare i complimenti alla sua ex squadra con una stories su Instagram: «La Prima squadra della Capitale».