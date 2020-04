Lazio, Romulo: «Tornare? Certo. Lì ho trovato una famiglia»

Romulo, tramite una diretta su Instagram, si è espresso sul suo passato alla Lazio e sulla stagione dei biancocelesti

«Tornare alla Lazio? Certo che lo farei. Lì ho trovato una famiglia». Con queste parole Romulo ha aperto la sua diretta Instagram insieme alla pagina Consiglifantacalcioofficial.

L’esterno del Brescia ha poi continuato sulla sua ex squadra: «Inzaghi è una persona semplice, nella semplicità tira fuori le doti di un calciatore, è un martello e lavora tantissimo, ama molto parlare con i giocatori, stimola ad allenarsi al massimo. Scudetto a tre: spero vincano i biancocelesti certamente, la squadra di Sarri però ha una rosa molto forte ed ampia, l’Inter ha Conte che fa la differenza. I capitolini giocano insieme da anni, manca qualche giocatore per sostituire i titolari. Milinkovic o Pogba? non so se sia più forte Sergej, sono entrambi molto forti, ha vinto alcuni trofei con la Lazio, ma Paul ha vinto tanto con la Juventus. Milinkovic uno dei giocatori più forti che abbia mai visto giocare. Le differenze tra le strutture ed il tipo di allenamenti tra il Brescia ed i top club è netta: la società di Lotito è un club che può prendere le migliori attrezzature e campi per allenarsi».