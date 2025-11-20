Lazio, tra i vincitori del Premio Beppe Viola c’è anche Romagnoli: il difensore biancoceleste premiato per la sua carriera

Lazio, Alessio Romagnoli tra i vincitori del Premio Beppe Viola: un riconoscimento che celebra carriera e valori sportivi

Lunedì 24 novembre si terrà la 42ª edizione del Premio Beppe Viola, organizzato dall’AICS, presso il Salone d’Onore del Coni. Ci sarà anche un po’ di Lazio…

GRAVINA – «Parliamo di uno dei premi più longevi della storia e che porta il nome di uno dei giganti del giornalismo italiano e questo evento dimostra quanto sia importante valorizzare la memoria di un uomo straordinario. Beppe Viola ci manca tantissimo, è un periodo in cui la comunicazione si è un po’ adagiata su modalità di comodo anche a causa dei social».

LA LISTA COMPLETA DEI PREMIATI

Alessio Romagnoli (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Javier Zanetti (Inter), Sebino Nela, Mauro Fusano (presidente del Guidonia), Maurizio Stirpe (numero uno del Frosinone), Manuela Olivieri (moglie di Pietro Mennea e fondatrice della Fondazione Mennea), Diana Banchedi (Chief Strategy di Milano-Cortina 2026), Alberto Rimedio (Rai) ed Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport).

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

