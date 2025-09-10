Lazio, Romagnoli torna a disposizione di Sarri: futuro e rinnovo ancora in bilico

Lazio, Romagnoli torna a disposizione di Sarri: il suo futuro in biancoceleste e il rinnovo di contratto è ancora in bilico…

Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 e leader della retroguardia biancoceleste, è pronto a tornare in campo. Dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate per l’espulsione contro il Lecce nella parte finale della scorsa stagione, l’ex capitano del Milan sarà nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri, tecnico toscano tornato sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni rassegnate a marzo 2024.

Un rientro importante per la squadra capitolina, soprattutto considerando che in estate il numero 13 era stato vicino all’addio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la combinazione di fattori come l’uscita di Marco Baroni, l’esclusione dalle competizioni europee e la percezione di una possibile smobilitazione avevano spinto Romagnoli a salutare compagni e staff.

A frenare la sua partenza è stato proprio il ritorno di Sarri, con cui il difensore ha sempre mantenuto un rapporto stretto, anche nei mesi in cui il tecnico non era alla guida della squadra. La fiducia reciproca ha convinto Romagnoli a restare nella Capitale, ma ora il nodo da sciogliere riguarda il contratto.

Il centrale, legato alla Lazio fino al 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione — cifra che lo rende il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Mattia Zaccagni — attende un confronto diretto con la dirigenza. Durante l’estate, complice il blocco del mercato, non ci sono stati incontri ufficiali tra il club e l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Enzo Raiola. L’unico aggiornamento ricevuto è stato che tutti i rinnovi sarebbero stati congelati fino a nuova comunicazione.

La società, secondo indiscrezioni, potrebbe proporre una rimodulazione dell’accordo, spalmando l’attuale ingaggio su un periodo più lungo, con una leggera riduzione dell’importo annuale. Romagnoli, dal canto suo, vuole chiarezza sul progetto tecnico e garanzie sul ruolo centrale che ricoprirà.

Intanto, il difensore è pronto a riprendersi il posto da titolare nella sfida contro il Sassuolo, match che segnerà il suo ritorno ufficiale in campo. Un rientro che i tifosi sperano possa coincidere con una nuova fase di stabilità per la Lazio, sia sul piano sportivo che societario.