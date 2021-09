Lazio Roma: ecco dove vedere la partita in tv

Lazio e Roma scenderanno in campo domani alle 18.00 all’Olimpico. Ecco dove vedere il derby della capitale in tv

Lazio e Roma si apprestano a scendere in campo nel match più atteso in città: il derby, valido per la 6ª giornata di Serie A all’Olimpico. I tifosi biancocelesti avranno un’ unica possibilità per seguire il match in tv.

Il derby infatti sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata