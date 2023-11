Il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio affronta la Roma all’Olimpico nel derby della Capitale. Grandissima attesa per una stracittadina che può risollevare le sorti di una delle due squadre e affossare l’altra.

Lazio-Roma 0-0: sintesi e moviola

0′ Il match è iniziato

2′ Contatto in area – Leggermente sbilanciato Immobile viene atterrato in area, per arbitro e VAR non c’è nulla

4′ Si fa vedere Lukaku – Primo colpo di testa di Big Rom, la sua conclusione finisce alta

9′ Possesso palla Roma – Bel giro palla della Roma, la Lazio attende dietro la linea del pallone

12′ GOL ANNULLATO ALLA ROMA – Gol annullato a Bryan Cristante, il centrocampista rinvia in rete una respinta di Provedel, ma è in netto fuorigioco

15′ Cresce la Roma – Meglio la squadre di Mourinho nei primi quindici giri di orologio, più guardinghi i biancocelesti

20′ Torna a farsi vedere la Lazio – Dopo un avvio in apnea i biancocelesti tornano a farsi vedere. nella metà campo avversaria. Ammonito Mancini Luis Alberto calcia alta la punizione dai 40 metri.

23′ Tanto agonismo in campo – Contrasti, falli e tanto ma tanto agonismo. Le due compagini sentono il derby e non sembrano usare mezze misure

24′ PALO DI LUIS ALBERTO – Conclusione dal nulla di Luis Alberto che sorprende avversari (e compagni) e lascia partire un destro di pregevole fattura che si scontra con il palo

28′ MIRACOLO DI RUI PATRICIO – Super parata di Rui Patricio che arriva sull’ottimo inserimento di Romagnoli in area

37′ Si abbassano i ritmi – Dopo la doppia fiammata della Lazio si abbassano i ritmi del match, ma ora è la squadra di Sarri ad avere il pallino del gioco

39′ Ottima fase difensiva della Lazio – Dopo il blackout di inzio partita Romagnoli e i suoi sembrano avere preso le misure, neutralizzati per ora gli attaccanti giallorossi

40′ Lite Pedro-Paredes, capannello di uomini a centrocampo, si allarga il litigio tra Pedro e Paredes ù

43′ Lazio vicino al gol – Ottimo inserimento di Guendouzi, sul pallone arriva Luis Alberto che non centra il bersaglio

45′ 1 minuto di recupero

45 + 1′ Fine primo tempo

Migliore in campo Lazio

A conclusione del match

Lazio-Roma 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Hysaj, Gila, Vecino, Kamada, Basic, Rovella, Isaksen, Castellanos, Fernandes All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disp: Boer, Svilar, Celik, Kristensen, Pellegrini, Sanches, Aouar, Zalewski, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaaraway. All.: Mourinho

Ammoniti: 18′ Mancini, 31′ N’Dicka, Lukaku 31′, Immobile 38′

Arbitro: Massa