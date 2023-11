Lazio Roma, Sarri pesca dalla Primavera il sostituto di Zaccagni: è il pupillo dei tifosi. Il classe 2006 si accomoderà in panchina

Come riportato da Il Messaggero Mattia Zaccagni sarà costretto almeno a due settimane di stop a causa della distorsione al ginocchio destro e nelle convocazioni della Lazio sarà sostituito dal classe 2006 Sanà Fernandes (autentico pupillo dei tifosi biancocelesti).

In formazione invece sarà il grande ex Pedro a farne le veci sull’out mancino, alla ricerca del primo gol stagionale in campionato dopo i due segnati in Champions.