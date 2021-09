Lazio Roma, nessun romano in campo dal 1′ dopo 55 anni?

Lazio Roma di domani potrebbe dare vita a una statistica particolare: nessun romano in campo dal 1′ dopo tanto tempo?

Lazio Roma di domani potrebbe dare vita a una statistica particolare e che non accadeva da tantissimo tempo. Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe non esserci nemmeno un romano in campo dal 1′ dopo ben 55 anni.

Con Pellegrini squalificato, gli unici nati a Roma rimasti sono Calafiori tra i giallorossi e Cataldi tra i biancocelesti. Nessuno dei due però sembrerebbe candidato a una maglia da titolare, anche se il centrocampista potrebbe insidiare Leiva. Nel caso però nessuno dei due scenderebbe in campo dall’inizio l’eventualità diventerebbe realtà.