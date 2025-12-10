 Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club

Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti

Domenica 10 dicembre 2006, lo Stadio Olimpico di Roma fa da cornice al Derby della Capitale, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2006-2007. Ecco il ricordo della società:

NOTA CLUB – È domenica 10 dicembre 2006 ed allo stadio Olimpico di Roma si disputa il Derby della Capitale, valido per la XV giornata del Campionato di Serie A 2006-2007.

A ridosso dell’intervallo è Ledesma a sbloccare la stracittadina con un imprendibile sinistro dai 25 metri che si infila all’incrocio dei pali, lasciando pietrificato il portiere giallorosso Doni che può solo vedere il pallone insaccarsi alla sua destra.

In apertura di ripresa, Pandev si procura il calcio di rigore che Oddo trasforma con estrema freddezza: piatto destro centrale e raddoppio al 52’. Trascorre una ventina di minuti e Mutarelli realizza il definitivo 3-0 della Lazio grazie ad un’azione che vede Rocchi servire in profondità Mauri che cerca il tocco sotto ma colpisce la traversa; la sfera, ribattuta dalla trasversale, giunge al numero 5 biancoceleste che, in mezza girata, segna la rete dell`apoteosi laziale.

Così i biancocelesti: Peruzzi, Oddo, Siviglia, Cribari, Zauri, Mudingayi, Ledesma, Mutarelli, Mauri (90` Manfredini), Pandev (72` Makinwa), Rocchi (84` Foggia). Allenatore: D. Rossi

