Lazio Roma, il Corriere dello Sport presenta la stracittadina di oggi con un titolo incandescente – FOTO

Lazio Roma, il quotidiano romano presenta la stracittadina di oggi fondamentale per entrambe le compagini in ottica Champions

Finalmente ci siamo le chiacchiere della vigilia del derby stanno per lasciar spazio al campo, con la Lazio che è chiamata a reagire dopo la brutta sconfitta in settimana contro il Bodo, e questa sfida non vale solo il dominio cittadino, ma anche il posto Champions.

Lo sa bene il Corriere dello Sport, che oggi nel numero odierno in edicola, presenta la stracittadina dal peso netto per entrambe le compagini, con un titolo che non lascia dubbi a riguardo