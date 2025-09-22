Lazio Roma, l’ex biancoceleste Veron non dimentica e incoraggia la squadra: «Forza ragazzi». Il messaggio del centrocampista sui social

La sconfitta nel derby della Capitale contro la Roma ha lasciato un segno profondo nell’ambiente biancoceleste. La Lazio, reduce da una prestazione opaca e da un risultato che ha pesato sul morale di squadra e tifosi, si trova ora a dover reagire per non compromettere il prosieguo della stagione.

In questo momento delicato, è arrivato un messaggio di incoraggiamento da una figura storica per il club: Juan Sebastián Verón, ex centrocampista argentino classe 1975, protagonista assoluto della Lazio di fine anni ’90 e inizio 2000. Con la maglia biancoceleste, Verón ha conquistato lo Scudetto 1999-2000, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa UEFA, diventando uno dei simboli di quella squadra leggendaria allenata da Sven-Göran Eriksson.

Dopo il ko nel derby, “La Brujita” – soprannome che lo accompagna fin dagli inizi della carriera – ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra e ai tifosi. Sotto l’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della S.S. Lazio, Verón ha scritto un semplice ma significativo: “Forza ragazzi”, accompagnato dall’emoji di un’aquila e di un cuore celeste, simboli inequivocabili dell’amore per i colori biancocelesti.

Il gesto, seppur breve, ha avuto grande risonanza tra i sostenitori laziali, che sui social hanno accolto con entusiasmo le parole dell’ex campione. Molti tifosi hanno ricordato le sue giocate, la sua visione di gioco e la leadership che lo resero uno dei centrocampisti più forti della sua epoca.

Il messaggio di Verón arriva in un momento in cui la squadra di Sarri, tecnico che sta cercando di dare continuità ai risultati ha bisogno di ritrovare fiducia e compattezza. La prossima sfida di campionato sarà un banco di prova importante per capire la reazione del gruppo.

La Lazio, sostenuta dal calore dei suoi tifosi e dall’affetto di ex campioni come Verón, è chiamata a rialzarsi subito. La storia del club insegna che, anche nei momenti più difficili, lo spirito biancoceleste sa trovare la forza per ripartire.