Lazio-Roma 1-1, pagelle e tabellino

Lazio-Roma, Serie A 2019/2020: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Roma – Finisce 1-1 il derby della Capitale, arrivato alla seconda giornata del nostro campionato. Il gol della Roma arriva al primo tempo, con Kolarov che concretizza il calcio di rigore assegnato da Guida per il tocco di braccio di Milinkovic. Nei secondi 45′ di gioco, arriva il pareggio della Lazio con Luis Alberto. I restanti minuti sono un rimbalzo di occasioni da una parte all’altro che, peró, non si trasformano in marcature. Il risultato al 90′ è fermo sul pareggio.

Lazio-Roma: diretta live e sintesi MOVIOLA

SINTESI SECONDO TEMPO

Nei secondi 45′ di gioco arriva finalmente il pareggio, nell’aria da tempo, della Lazio. È Luis Alberto a mettere la propria firma sul tabellino, con un tiro preciso e potente che non lascia scampo a Pau Lopez. Nei minuti finali del match arriva il gol del vantaggio, prontamente annullato dall’arbitro Guida per la posizione di fuorigioco di Jony.

SECONDO TEMPO

90’+3′ Finisce il derby!

90’+1′ La Lazio sigla un gol con Lazzari, che l’arbitro annulla per la posizione di fuorigioco di Jony.

90′ Quattro minuti di recupero, poi terminerà Lazio-Roma.

85′ Clamorosa ed ennesima traversa della Lazio. Correa fa tutto bene, poi serve Parolo, che conclude in porta, ma la fortuna non è nuovamente dalla parte dei biancocelesti.

82′ Colpo al viso di Santon su Jony, con quest’ultimo che rimane solamente qualche secondo a terra, per poi rialzarsi. Nessun problema per l’ex Malaga.

81′ Cross di Lazzari, e Kolarov che mette in calcio d’angolo.

77′ Ultima sostituzione per la Lazio: esce Lulic, entra Jony! Per la Roma, esce Zaniolo ed entra Santon.

70′ Esce Milinkovic, entra Parolo!

69′ Arriva il secondo cartellino giallo per la Roma: punito l’intervento – si tratta della trattenuta della maglia – di Florenzi su Correa.

69′ Immobile prova a fare tutto da solo e cerca di concludere in porta. La palla si perde alta sopra la traversa.

66′ Prima sostituzione per la Roma: esce Under, entra Pastore.

64′ Calcio di punizione in favore della Lazio, e Milinkovic che è ad un passo dal consegnare la palla in rete.

63′ Correa si mangia una clamorosa occasione di portare in vantaggio la sua squadra. A tu per tu con Pau Lopez, tiene troppo la palla ed il portiere riesce a prendergli le misure.

62′ Altra ammonizione per i biancocelesti: questa volta ad essere punita è la spalla di Radu ai danni di Pellegrini.

60′ Altra bell’azione della Lazio: Luis Alberto va vicino alla doppietta. La palla si perde sopra la traversa.

58′ GOOOOOOOOOOOOL! Finalmente il pareggio. Luis Alberto, servito da Immobile, non lascia scampo a Pau Lopez e porta il risultato sull’1-1.

57′ Bella palla di Radu per il taglio in area di rigore di Lazzari. L’ex Spal colpisce di testa ma non inquadra la porta.

54′ Immobile, che aveva subito un fallo, protesta all’indirizzo dell’arbitro e rimedia l’ammonizione.

53′ Intervento falloso di Radu su Florenzi, punito dall’arbitro con un calcio di punizione in favore della Roma.

51′ Prima Lulic e poi Radu mettono i bastoni tra le ruote alla progressione sulla fascia di un Zaniolo in grande forma.

50′ Correa penetra nell’area di rigore avversaria, e conquista un calcio d’angolo. Dalla bandierina Luis Alberto, con un giocatore della Roma che stacca più in alto di tutti.

49′ Dopo un possesso continuato da parte della Lazio all’interno dell’area di rigore, Leiva tenta la conclusione in parte. Nessun problema per Pau Lopez.

47′ Ancora Roma in avanti, con Kluivert che si fa tutto il campo prima di far finire il pallone tra le mani di Strakosha.

45′ Subito pericoloso Zaniolo, con una conclusione da fuori area di poco alta sopra la traversa.

45′ Inizia il secondo tempo del derby della Capitale!

SINTESI PRIMO TEMPO

Primi 45′ di gioco a dir poco scoppiettanti all’Olimpico. Non si contano più legni e traverse colpiti da entrambe le compagini. Alla fine del primo tempo, è la Roma che è in vantaggio. La squadra di Fonseca va in vantaggio dagli ultimi metri, con Kolarov che spiazza Strakosha. Il calcio di rigore era stato dato dall’arbitro Guida dopo il tocco di braccio di Milinkovic sul tiro ravvicinato di Dzeko.

PRIMO TEMPO

45’+2′ Finisce la prima frazione di gioco di Lazio-Roma.

45′ Il calcio di punizione viene tirato da Kolarov. La palla si perde di poco alta sopra la traversa.

44′ Intervento di Milinkovic su Cristante, e insidioso calcio di punizione in favore della Roma. Intanto, i minuti di recupero saranno due.

42′ Azione personale di Correa, che penetra nell’area di rigore dei giallorossi, mettendo alla fine la palla fuori. Rimessa per la Roma.

41′ Ottimo contropiede orchestrato dalla formazione di Fonseca. Provvidenziale l’uscita di Strakosha su Dzeko.

39′ Sostituzione per la Lazio: esce Luiz Felipe, entra Bastos.

36′ Bello scambio tra Immobile e Correa, con l’argentino che tira in porta. C’è la parata del portiere giallorosso.

33′ Pericoloso contropiede della Roma, che si conclude con un tiro, decisamente poco preciso, di Kluivert all’indirizzo di Strakosha.

32′ La Lazio prova in tutti i modi ad agguantare l’1-1: Immobile ci prova dalla lunghissima distanza, ma la conclusione non impensierisce Pau Lopez.

30′ Cartellino giallo per Zaniolo, per il fallo su Luiz Felipe.

29′ Duro intervento di Kluivert su Luiz Felipe. Guida decide di non dare alcuna ammonizione, e il gioco prosegue con un calcio di punizione in favore della Lazio.

26′ La partita è caldissima, le due squadre si affrontano a viso aperto. Per la Roma, ora è Zaniolo a colpire di nuovo il palo.

24′ Altro palo colpito dalla Lazio: questa volta è Correa il protagonista.

24′ Clamorosa traversa di Immobile!

23′ Spallata di Florenzi su Acerbi, e calcio di punizione in favore della squadra di Inzaghi.

22′ Polemiche, in campo e sugli spalti, per un contatto in area di rigore tra Milinkovic e Kolarov. L’arbitro Guida non vede nulla di falloso, e fa proseguire il gioco con la rimessa del portiere della Roma.

20′ Bella occasione per la Lazio di ottenere il pareggio: cross di Lulic e colpo di testa di Immobile, con la palla che si avvicina al palo della porta di Pau Lopez.

16′ La Roma passa in vantaggio: dagli undici metri, Kolarov mette la palla in rete di fronte ad un incolpevole Strakosha.

15′ Calcio di rigore in favore della Roma. Ad essere punito il tocco di mano di Milinkovic sul tiro di Dzeko.

13′ Ottimo il recupero di Lazzari su Kluivert, con il giallorosso che si avvicinava pericolosamente all’area della Lazio.

8′ Ancora la Lazio vicino al gol: Lulic serve Luis Alberto, ma la conclusione del ‘Mago’ si perde al lato del palo.

6′ I ritmi della partita sono già alti, con tante occasioni pericolose per entrambe le compagini. Anche Milinkovic tenta la conclusione, ma Pau Lopez non ha problemi.

5′ Cross di Immobile per Lazzari, che non riesce ad inquadrare la porta. La palla si perde alta sopra la traversa.

4′ Questa volta il palo viene colpito da Zaniolo che, saltato Leiva, tenta di beffare Strakosha con una conclusione potente.

2′ Dagli sviluppi del calcio d’angolo in favore della Lazio, Leiva tenta la conclusione dalla distanza e colpisce il palo.

1′ Brutto fallo di Florenzi su Acerbi, e calcio di punizione in favore della Lazio.

1′ Partiti. Inizia il derby della Capitale!

Lazio-Roma: formazioni ufficiali e tabellino

Lazio (3-5-2) Strakosha 6; Luiz Felipe 5,5 (39′ Bastos 6), Acerbi 6, Radu 6,5; Lulic 6,5 (77′ Jony SV), Milinkovic Savic 5 (70′ Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 6,5, Lazzari 6,5; Immobile 6,5, Correa. A disp.: Guerrieri, Proto, Vavro, Patric, Berisha, Marusic, Cataldi, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under (66′ Pastore), Zaniolo (77′ Santon), Kluivert; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Smalling, Cetin, Veretout, Diawara, Schick, Antonucci, Kluivert. All.: Paulo Fonseca.

Marcatori: 16′ Kolarov (rig.); 58′ Luis Alberto;

Note: 26′ ammonito Luiz Felipe (L); 30′ Zaniolo (R); 54′ Immobile (L); 63′ Radu (L); 69′ Florenzi (R);

Lazio-Roma: il migliore in campo PAGELLE

Senad LULIC – Fa il suo come sempre, consuma quella fascia di campo che gli è di competenza. Meno impreciso del solito serve degli ottimi spunti ai compagni. VOTO 6.5.

Lazio-Roma: i convocati

Lazio – Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Roma – Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Zappacosta, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini. Centrocampisti: Florenzi, Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Antonucci, Kluivert.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Roma: l’arbitro del match

La 2ª giornata di Serie A TIM Lazio-Roma, in programma domenica 1° settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Marco Guida (sez. di Torre Annunziata). Assistenti: Carbone – Bindoni IV uomo: Rocchi V.A.R.: Mazzoleni A.V.A.R.: Vivenzi. L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 18 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 7 vittorie per la Lazio, altrettante sconfitte e 4 pareggi. Nella scorsa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione della sfida casalinga con la Juventus ma anche nella gara d’andata ed in quella di ritorno contro la SPAL. Per Marco Guida sarà il primo derby della Capitale diretto in carriera. Il primo incrocio con la Lazio è datato 15 maggio 2010 con la vittoria per 3-1 della Lazio sull’Udinese.

Lazio-Roma streaming: dove guardarla in TV

Inizio in salita per la Lazio in campionato che, dopo aver sconfitto la Sampdoria alla prima giornata, dovrà vedersela subito con gli storici rivali della Roma, guidati dal neo-allenatore Fonseca. Lo stadio Olimpico è, dunque, pronto ad ospitare un derby di fine estate, in programma domenica primo settembre alle 18. Chi non potrà recarsi presso il noto impianto romano ed assistere così alla sfida dalle tribune dello stesso, dovrà sintonizzarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione, tramite Sky Go, anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.