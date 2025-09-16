Lazio Roma, Dybala ancora out nel derby della Capitale: una maledizione che si ripete. Zero gol fatti e una statistica che…

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 e campione del mondo con l’Albiceleste, nel prossimo derby della Capitale contro la Lazio. L’ex Juventus ha riportato una lesione di basso grado alla coscia sinistra e sarà costretto a uno stop di circa due settimane. Un’assenza pesante per José Mourinho (o l’attuale tecnico della Roma, se aggiornato), che perde uno dei suoi uomini più talentuosi e decisivi proprio nella sfida più sentita della stagione.

Un rapporto tormentato con la stracittadina

Quella di quest’anno non è una novità: da quando veste la maglia giallorossa, Dybala ha già saltato due derby di campionato e uno di Coppa Italia per infortunio.

Stagione 2022/2023 : forfait nel derby d’andata per un problema muscolare alla coscia.

: forfait nel derby d’andata per un problema muscolare alla coscia. Stagione 2024/2025 : assente nel ritorno a causa di una lesione al tendine semitendinoso sinistro.

: assente nel ritorno a causa di una lesione al tendine semitendinoso sinistro. Coppa Italia 2023/2024: titolare nella stracittadina, ma costretto a uscire all’intervallo per un fastidio muscolare.

Una sequenza di stop che ha alimentato la percezione di una vera e propria “maledizione” nei derby romani per la Joya.

Numeri impietosi

Anche quando è riuscito a scendere in campo, Dybala non ha mai trovato la via del gol contro la Lazio: lo score parla di 0 reti in 5 derby disputati. Un dato sorprendente per un giocatore che, in carriera, ha superato le 150 marcature tra club e nazionale.

Ma c’è un’altra statistica che preoccupa i tifosi: senza Dybala in campo, la Roma non ha mai vinto un derby da quando l’argentino è arrivato nella Capitale. Un’assenza che, oltre al peso tecnico, sembra avere anche un impatto psicologico sulla squadra.

Un’assenza che pesa anche per Gasperini

Il tecnico Gian Piero Gasperini, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà trovare soluzioni alternative per sopperire alla mancanza del suo numero 21. La sfida con la Lazio, oltre al valore simbolico, potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa europea.

Con Dybala ai box, la Roma dovrà affidarsi ad altri leader tecnici, per provare a sfatare un tabù che dura ormai da troppo tempo.