Lazio-Roma, Pellegrini: «Siamo pronti! Immobile? E’ un amico»

Pre-partita di Lazio-Roma: il giallorosso Lorenzo Pellegrini ha espresso la sua analisi sul derby odierno

Una partenza non perfetta e tanti aspetti da rivedere. La squadra di mister Fonseca si presenta al derby con qualche insicurezza in più rispetto ai rivali biancocelesti. Prima della gara Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue considerazioni: «Abbiamo cercato di preparare al meglio la gara, provando a ripartire dai buoni spunti messi in mostra con il Genoa. Conosciamo bene la Lazio, vogliamo metterla in difficoltà. Di solito i derby sono complicati per i romani, non ho nulla da poter dire ai miei compagni. Con Immobile c’è una grande amicizia, ma 180 minuti l’anno lo considero come un avversario!».

