Lazio-Roma, i convocati di Inzaghi: c’è Jony

Lazio-Roma, Serie A 2019/2020: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Roma – Segui dalle ore 18 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Lazio-Roma: diretta live e sintesi MOVIOLA

Seguono aggiornamenti

Lazio-Roma: formazioni ufficiali e tabellino

In attesa della formazioni ufficiali

Lazio-Roma: il migliore in campo PAGELLE

A conclusione del match

Lazio-Roma: i convocati

Lazio – Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Roma – Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Zappacosta, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini. Centrocampisti: Florenzi, Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Antonucci, Kluivert.

Lazio-Roma: l’arbitro del match

La 2ª giornata di Serie A TIM Lazio-Roma, in programma domenica 1° settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Marco Guida (sez. di Torre Annunziata). Assistenti: Carbone – Bindoni IV uomo: Rocchi V.A.R.: Mazzoleni A.V.A.R.: Vivenzi. L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 18 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 7 vittorie per la Lazio, altrettante sconfitte e 4 pareggi. Nella scorsa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione della sfida casalinga con la Juventus ma anche nella gara d’andata ed in quella di ritorno contro la SPAL. Per Marco Guida sarà il primo derby della Capitale diretto in carriera. Il primo incrocio con la Lazio è datato 15 maggio 2010 con la vittoria per 3-1 della Lazio sull’Udinese.

Lazio-Roma streaming: dove guardarla in TV

Inizio in salita per la Lazio in campionato che, dopo aver sconfitto la Sampdoria alla prima giornata, dovrà vedersela subito con gli storici rivali della Roma, guidati dal neo-allenatore Fonseca. Lo stadio Olimpico è, dunque, pronto ad ospitare un derby di fine estate, in programma domenica primo settembre alle 18. Chi non potrà recarsi presso il noto impianto romano ed assistere così alla sfida dalle tribune dello stesso, dovrà sintonizzarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione, tramite Sky Go, anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.