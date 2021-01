Lazio Roma, i tifosi caricano la squadra a Formello – FOTO

I tifosi della Lazio si sono dati appuntamenti a Formello per caricare la squadra in vista del derby di questa sera

I tifosi della Lazio si sono ritrovati questo pomeriggio a Formello per caricare la squadra in vista del derby che tra poche ore andrà in scena all’Olimpico. Tante le persone che vogliono mostrare la loro vicinanza alla squadra che tra poche ore partirà dal centro sportivo per recarsi allo stadio.