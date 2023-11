Lazio-Roma, i precedenti della stracittadina

Lazio-Roma, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina ecco tutti i precedenti della gara tra le due squadre

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, domenica la Lazio torna in campo per l’attesissima stracittadina contro la Roma. Domenica sera si disputerà il 181°derby complessivo, e il 151° per quanto riguarda il campionato e il bilancio è il seguente: 56 vittorie Roma contro le 42 della squadra di Sarri, che conduce però gli ultimi sei incroci visto le 4 vittorie e i due pareggi.