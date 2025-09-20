Lazio Roma, verso il derby: Cataldi favorito in regia, Rovella resta in dubbio. Le ultime da Formello

Lazio Roma, le ultime verso il derby: Cataldi favorito in regia, Rovella resta in dubbio. Le ultimissime sui biancocelesti da Formello

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, continua la preparazione in vista del derby contro la Roma. La notizia del giorno riguarda Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, rientrato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio dopo alcuni problemi fisici. Nonostante il ritorno con i compagni, la sua presenza dal primo minuto resta incerta: decisive saranno le sensazioni nella rifinitura di domani, subito dopo la conferenza stampa di Sarri prevista alle ore 15.

Per il ruolo di regista, al momento, è Danilo Cataldi – romano e prodotto del vivaio biancoceleste – a partire in vantaggio. La sua esperienza e conoscenza dei meccanismi di Sarri lo rendono la scelta più probabile per guidare la manovra.

Centrocampo: ballottaggio sulla mezzala sinistra

L’altro nodo riguarda la mezzala sinistra. La sfida è a due tra Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano di grande fisicità, e Aymen Belahyane, giovane talento marocchino dotato di buona tecnica. Entrambi si contendono un posto accanto a Mattéo Guendouzi, francese ex Arsenal, considerato l’unico inamovibile del terzetto di centrocampo.

Ancora indisponibile Matías Vecino, uruguaiano di esperienza internazionale: nonostante sia clinicamente guarito dall’infortunio muscolare rimediato a inizio agosto, non è ancora pronto per il rientro. Dopo aver saltato le sfide con Como, Verona e Sassuolo, non sarà della partita neppure contro la Roma.

Attacco: Pedro insidia Cancellieri

In avanti, Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo campione d’Europa e del Mondo, è in corsa per una maglia da titolare al posto di Matteo Cancellieri, giovane esterno italiano. Il tridente dovrebbe essere completato da Taty Castellanos, attaccante argentino pienamente recuperato dopo un affaticamento agli adduttori, e da Mattia Zaccagni, esterno offensivo tra i più incisivi della scorsa stagione.

Difesa confermata, emergenza sugli esterni

Il reparto arretrato dovrebbe essere confermato in blocco: Adam Marušić e Nuno Tavares sulle fasce, con Mario Gila e Alessio Romagnoli centrali davanti a Ivan Provedel, portiere rivelazione della Serie A 2022/23.

Assente certo Manuel Lazzari per una lesione al soleo, resta in dubbio Patric, difensore spagnolo, per la convocazione.

Il derby si avvicina e Sarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi nelle prossime ore, con la speranza di recuperare pedine fondamentali per una sfida che vale molto più di tre punti.