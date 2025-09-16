Lazio Roma, derby della Capitale: data, orario, probabili protagonisti e dove vederlo in TV e streaming. Tutti i dettagli

È tempo di derby a Roma. Domenica 21 settembre, alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico della prima stracittadina della stagione di Serie A: Lazio e Roma si affrontano in un match che promette spettacolo, tensione e grande intensità. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta di misura nell’ultimo turno di campionato e cercano riscatto immediato davanti ai propri tifosi.

Lazio: il gruppo di Sarri cerca continuità

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, vuole ritrovare certezze dopo un avvio di stagione altalenante. I biancocelesti si affidano alla leadership di Zaccagni, capitano, capace di trascinare la squadra con i suoi gol e la sua esperienza. Occhi puntati anche su Guendozui, centrocampista francese dalla grande visione di gioco, spesso decisivo nei derby con le sue giocate illuminanti.

Roma: la squadra di Gasperini a caccia di riscatto

Dall’altra parte c’è la Roma di Gasperini , allenatore portoghese dal palmarès internazionale, che punta a dare solidità e carattere ai giallorossi. Il tecnico non si affiderà al talento di Paulo Dybala, attaccante argentino infortunato, e alla fisicità di Dovbkyk, centravanti arrivato l’anno scorso per alzare il livello offensivo della squadra. La Roma, reduce anch’essa da una sconfitta, vede nel derby l’occasione perfetta per rilanciarsi.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta TV e streaming

Il derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming live e on demand tramite l’app o il sito ufficiale della piattaforma, utilizzando Smart TV, PC, smartphone, tablet o console.

Un derby che vale più di tre punti

Oltre alla classifica, Lazio-Roma rappresenta una sfida di orgoglio e identità. Vincere il derby significa dare una svolta alla stagione e conquistare il cuore dei tifosi. Con due allenatori carismatici e giocatori di livello internazionale, la Capitale si prepara a vivere una domenica di calcio ad alta tensione.