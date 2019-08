Lazio-Roma, cresce l’attesa: quota 40 mila è già vicina

La sensazione è che, vista la possibilità di acquistare il biglietto fino al fischio d’inizio di Lazio-Roma, si toccherà quota 40 mila

Manca meno di una settimana al derby della Capitale, ‘caduto’ quest’anno alla seconda giornata di campionato. Cresce l’attesa nelle due tifoserie, pronte a riempire lo stadio Olimpico. Alle 19.300 tessere dei sostenitori laziali, vanno aggiunti i circa 6000 tagliandi venduti sponda biancoceleste e i circa 5000 comprati dai giallorossi. La sensazione, scrive La Gazzetta dello Sport, è che, vista la possibilità di acquistare il biglietto fino al fischio d’inizio, si toccherà quota 40 mila spettatori per il derby di domenica. Non c’è grande entusiasmo da parte dei tifosi romanisti, delusi dal debutto in campionato e da un mercato che non ha regalato a Fonseca le pedine chiave richieste. D’altra parte, la performance della squadra di Inzaghi contro la Sampdoria ha regalato una buona dose di autostima.