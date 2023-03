Lazio-Roma, confermata per il Derby l’iniziativa Bus Insieme

Una nota ufficiale sul sito della società ha confermato l’iniziativa anche per la sfida contro la Roma

La Lazio ha comunicato sul sito della società il rinnovo dell’iniziativa Bus Insieme, anche per il derby contro la Roma.

IL COMUNICATO- «La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio-Roma in programma domenica 19 Marzo alle ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 13 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina»

