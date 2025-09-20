 Lazio Roma, Sarri presenta il derby della Capitale: quando e dove seguire la conferenza
Lazio Roma, Sarri presenta il derby della Capitale: quando e dove seguire la conferenza

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Roma, Sarri presenta il derby della Capitale: quando e dove seguire la conferenza stampa del tecnico biancoceleste

Sabato 20 settembre 2025, ore 15:00 – Il tecnico della S.S. Lazio, Maurizio Sarri, guiderà la consueta conferenza stampa prepartita in vista del derby capitolino contro l’A.S. Roma. L’incontro con i media si terrà presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello, quartier generale biancoceleste, e sarà trasmesso in diretta su sslazio.it e su Lazio Style Radio (frequenza 89.3 FM).

Un derby che vale più di tre punti

Il derby di Roma è una delle sfide più sentite del calcio italiano, capace di infiammare tifosi e città. La Lazio, allenata da Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e il possesso palla ragionato – arriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare la propria competitività in campionato.

Dall’altra parte, la Roma di Gasperini, ex allenatore dell’Atalanta, cercherà di imporsi in una partita che, al di là della classifica, ha un valore simbolico enorme.

Le attese della vigilia

La conferenza stampa di Sarri sarà l’occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra, sugli eventuali recuperi e sulle scelte tattiche in vista del match. I tifosi attendono aggiornamenti su giocatori chiave come Zaccani, capitano biancoceleste.

Non mancheranno domande sulle strategie per affrontare la Roma, che può contare su talenti come Soulè, fantasista argentino dal piede raffinato.

Dove seguire la conferenza

Per chi non potrà essere presente a Formello, la conferenza sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale sslazio.it e in diretta radiofonica su Lazio Style Radio. Un’occasione per ascoltare direttamente le parole di Sarri e percepire il clima che si respira nello spogliatoio biancoceleste alla vigilia della stracittadina.

