Lazio Roma, anche il Parlamento chiude prima in occasione del derby di Coppa Italia. I dettagli

Il derby tra Lazio e Roma, attualmente in corso, ha cambiato anche i piani nel settore politico del nostro paese.

Come riporta il Fatto Quotidiano, il Parlamento oggi ha chiuso un’ora prima, per permettere ai deputati e i senatori di presenziare allo stadio o di tornare a casa per vedere la partita.