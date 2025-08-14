Lazio Roma, chi ha più abbonati? I dati e una previsione

Lazio Roma è una stracittadina anche in materia di abbonamenti, ecco la situazione in casa dei capitolini verso la prossima stagione, la speranza è che…

L’entusiasmo per la Lazio continua a crescere a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025-26. La squadra biancoceleste ha superato ufficialmente la soglia dei 18 mila abbonamenti venduti, un risultato che dimostra la grande passione dei tifosi e la fiducia nella formazione guidata da Maurizio Sarri.

L’obiettivo ora è chiaro: cercare di avvicinarsi e, se possibile, superare i numeri degli acerrimi rivali della Roma, che al momento mantengono un piccolo vantaggio nella corsa agli abbonamenti. Questa sfida tra le due squadre della Capitale non si gioca solo sul campo, ma anche sugli spalti, dove l’incitamento dei tifosi può influire sul rendimento della squadra per tutta la stagione.

Lo slogan scelto per la campagna abbonamenti — «Su c’è er Maestro che ce sta a guardà» — ha subito conquistato i sostenitori. La frase richiama l’immagine di Sarri, figura determinata e attenta, pronta a guidare i suoi giocatori verso nuove conquiste. Un messaggio che unisce ironia e senso di appartenenza, diventando il simbolo della stagione biancoceleste.

Sul piano sportivo, la Lazio si prepara ad affrontare il debutto in campionato, previsto per domenica 24 agosto, in trasferta contro il Como. La fase di preparazione ha dato segnali positivi, con una squadra ben equilibrata tra difesa solida e attacco incisivo. Sarri ha sottolineato l’importanza di partire con il piede giusto, sfruttando anche il calore del pubblico, che potrebbe rivelarsi fondamentale durante la stagione.

L’aumento degli abbonamenti non è solo un dato numerico, ma rappresenta anche un segno di un ambiente unito, pronto a sostenere la squadra in ogni momento, soprattutto nelle sfide cruciali contro rivali come Napoli, Inter, Milan e Juventus. Con il motto della campagna ben impresso nella mente, i tifosi biancocelesti si preparano a una stagione che potrebbe riservare sorprese, magari portando anche al sorpasso sui cugini giallorossi, un capitolo in più nella storica rivalità della Capitale.