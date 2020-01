Lazio, Rocchi: «Il mio amore per questo club cresce sempre di più!»

Tommaso Rocchi, ex bomber della Lazio, è intervenuto per parlare del momento dei capitolini

Tommaso Rocchi, ex bomber capitolino e attuale allenatore dell’Under 15 biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole del tecnico veneto:

«Quello tra me e la Lazio è stato un amore nato giorno dopo giorno e cresciuto sempre di più. Ho dato e ottenuto molto. Non pensavo che sarebbe durata così tanto la mia avventura a Roma, dentro però sapevo di poterci riuscire e poi andando avanti con gli anni la convinzione è aumentata in modo esponenziale. Pechino e i derby sono stati sicuramente i gol più belli della mia carriera in biancoceleste».