Lazio, Rocchi e Immobile: i migliori nati dal vivaio della Juventus – FOTO

Lazio, sono due calciatori biancocelesti (uno in attività e uno no) ad essere i migliori ‘nati’ dal settore giovanile della Juventus

Dal vivaio della Juventus alla Lazio. Ovvero quei giocatori che sono cresciuti tra i giovanissimi bianconeri e che però poi hanno viaggiato verso altri lidi facendo la fortuna anche della capitolini.

Come riportato da Transfermarkt infatti il nome più importante in questo momento è quello di Ciro Immobile: 195 presenze in Serie A e 40 milioni il valore del suo cartellino. Non solo però è Tommaso Rocchi ad aver collezionato il maggior numero di presenze nella massima serie con 471 presenze e 102 reti.