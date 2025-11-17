Lazio, i risultati del settore giovanile: un weekend positivo per le giovani aquile biancoceleste! I dettagli

Lazio, le ultime sul settore giovanile: weekend positivo per i giovani biancocelesti. Le squadre giovanili hanno vissuto un weekend da sogno

Un fine settimana da sogno per i tifosi biancocelesti, con i grandi risultati del settore giovanile della Lazio, ecco tutti i dettagli:

COMUNICATO – Si è concluso un weekend più che positivo per le giovani aquile. Tra sabato 15 e domenica 16 novembre, le squadre agonistiche biancocelesti sfiorano l’en plein: arrivano ben 5 vittorie ed una sconfitta.

L’Under 18 bette in Genoa vincendo in rimonta. La Lazio di mister Perrotti espugna il campo ligure al fotofinish con il risultato di 3-4. Per i biancocelesti mettono la firma sul match Curzi (doppietta), Mecozzi e De Cortes. Le aquile classe 2008 mettono in cassaforte tre punti meritatissimi e iniziano la risalita della classifica.

Torna alla vittoria anche l’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma. I ragazzi classe 2009 si aggiudicano la sfida casalinga contro l’Avellino per 4 a 1. Entrano nel tabellino dei marcatori Morucci, Iovane, Mennea e Bagliesi. La Lazio recupera una posizione in classifica e si piazza al quinto posto.

Dopo 8 risultati utili consecutivi, arriva il primo stop stagionale per l’Under 16 di Cristiano Lombardi. La Lazio perde la sfida casalinga contro il Delfino Pescara 0-2, i biancocelesti scivolano al quinto posto della classifica. Quinta vittoria consecutiva per l’Under 15 di Alessio Fazi che mette in campo una prestazione maiuscola, fatta di cuore e determinazione, e in pieno recupero vince il match contro il Delfino Pescara 2 a 1. Le reti di Bottega e Casale, arrivate entrambe nelle ultime azioni della partita, permettono ai biancocelesti di consolidarsi al secondo posto solitario della classifica.

I ragazzi dell’Under 14 Pro di Valerio Gualdaroni espugnano il campo del Pineto vincendo 1-5. Le aquile classe 2012 vanno a segno con Licciardello, Vinci, Ascenzi e Mancini, è doppietta per quest’ultimo. La Lazio inanella la quarta vittoria, in altrettante sfide giocate, e difende il primo posto della classifica. Stesso risultato per i ragazzi di Edoardo Ragaini, la Lazio espugna il campo del Savio vincendo 1-5. Il big match si tinge di biancoceleste grazie alla doppietta di Vinci ed alle reti di Carlopio, Punzo e Nunnari. Con questa vittoria, la Lazio inanella l’ottavo risultato utile consecutivo e si prende il secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 11^ Giornata

GENOA-LAZIO 3-4

Marcatori: 16’pt, 7’st Gibertini (G), 22’pt Mariotti (G). 1’st. 35’st Curzi (L), 34’st Mecozzi (L), 45’st+2’st De Cortes (L)

GENOA: Mihelsons (GK), Specker (20’st Calabrese), Toscano, Parodi (14’st Lukas), Fazio, Salvano, Giangreco (40’st Taversa), Mariotti, Bellone, Gibertini, Mastro Pietro

A disp.: Castellano (GK), Ferraro, Gianduglia, Deividas, Meheleb, Dobrescu, Calitoiu

All.: Moretti

LAZIO: Pannozzo (GK), Avram, Calvani (44’st Di Claudio), Castelli, Macerata, Buonafede, Noto, D’Agostino (26’st Palancica), Polinari (26’st Mecozzi), Curzi, Boccardelli (1’st De Cortes)

A disp.:Russi (GK), Romanelli, Lombardi, Callarà, Berete

All.: Perrotti

Under 17 Nazionali – 10^ Giornata

LAZIO-AVELLINO 4-1

Marcatori: 18’pt Morucci (L), 22’pt Iovane (L), 32’pt Mennea (L), 3’st Bianco (A), 45’st+4’ Bagliesi (L)

LAZIO: Quadrelli (GK), Iovane, Riggi (37’st Maggiora Vergano), Bruscaglia, Berni Canani, Agrifoglio, Morucci (35’st Materazzi), Morelli Mat., Mennea (35’st Santolini), Bagliesi, Aprea (35’st Dimaggio)

A disp.: Patarini (GK), Morelli Man., Bellissima, Cappuccini, Terracina

All.: Ledesma

AVELLINO: Santoro (GK), Di Vico (35’st D’Antonio), Palma (35’st De Biasi), Coulibaly, Frulio, Bruno (35’st Pellegrino), Barbera (35’st Fiorellino), Capone, Cazzato, Angelino (35’st Biancolino), Bianco

A disp.: Iandolo (GK), Ciampi, Di Crocco, Marotta

All.: Pianese

Under 16 Nazionali -9^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA 0-2

Marcatori: 27’pt Maio (P), 36’pt Amari (P)

LAZIO: Ferrari (GK), Passardi (35’st Massarut), Tocci (30’st Rizzo), Sulaj (18’st Ricci Gab.), Monti D., Ricci Gian. (35’st Nardocci), Salvati (18’st Ieva), Grisari (35’st Tolomeo), Tagliaferri (38’pt Schettini Ambrosio), Mistretta (38’pt Scrofani), Elena

A disp.: Palombi (GK)

All.: Lombardi

DELFINO PESCARA: Bellini (GK), Di Giosafatte, Spinosi, Di Pillo, Trisi, Ianniello (20’st Hoxha), Maio 28’st Omam), Centi, Amari (40’st Sagazio), Amenta, Cinelli

A disp.: Colaiacovo (GK), Carlinfame, Esposito, Mazzocchetti, Coletta, Padolecchia

All.: Giansante

Under 15 Nazionali -9^ Giornata

LAZIO-DELFINO PESCARA 2-1

Marcatori: 31’pt Chielli (P), 40’st+1’ Bottega (L), 40’st+4’ Casali (L)

LAZIO: Bedori (GK), Scarabotti, Contestabile (30’st Thoronka), Interlandi (30’st Pastano), Boveri, Kerxhaliu, Girotti (9’st Casali), Morresi (18’st Radu), Bacchi (30’st Bottega), Pellegrino (1’st Caputo), Alvaro (1’st Coppola)

A disp.: Frattallone (GK), Pianigiani

All.: Fazi

DELFINO PESCARA: Andreoli (GK), Di Baldassarro, Camara, Racaniello, Persia, Leggieri N., Chielli (26’st Pomposo), Criscuolo (10’st Di Gregorio), Leggieri L. (40’st De Luca), Sarchesi (40’st Santilli), Karaci

A disp.: Terrenzio (GK), Hyka, De Renzis, Zaccagnini, D’Aprile

All.: D’Ulisse.

Under 14 Pro – 5^ Giornata

PINETO-LAZIO 1-5

Marcatori: 8’pt, 12’pt rig. Mancini (L), 22’pt Licciardello (L), 13’st Vinci (L), 24’st Ciavarella (P), 25’st Ascenzi (L)

PINETO: Di Marco (GK), Forcella, Sopio, Ciavarella, D’Alessio, Scarofone (36’st Cicchini), Ciaschetti (25’pt Michelucci), Monaco (3’st Feliaci), Rossi (3’st Mirolli), Chiacchietta (16’st Salvatori), Pedicone (16’st Sannapio)

A disp.: Ciancaglini (GK), Agostino, Sisma

All.: Ruggieri

LAZIO: Jiboc (GK), Mazzei D., Coccia (1’st Punzo), Zauri, Pampinella (27’st Carlopio), Sergio (14’st Toci), Licciardello (8’st Vinci), Mancini (20’st Vender), Conti, Piras (12’st Ascenzi), Carboni (1’st Sciarpelletti)

A disp.: Parente (GK), Rufini

All.: Gualdaroni

Under 14 Regionali Eccellenza – 9^ Giornata

SAVIO-LAZIO 1-5

Marcatori: 20’pt, 5’st Vinci (L), 8’st Congedo (S), 16’st rig. Carlopio (L), 18’ st Punzo (L), 32’st Nunnari (L)

SAVIO: Fabi (GK), Koch (1’st Gioia), Contarelli, Di Cola (31’st Tamanti), Giuliani, Congedo, Chiarini (1’st Zefi), Ciagli (11’st Cori), Magliocchetti, Soria (19’st Crupi), Foresi

A disp.: Rossi (GK), Capparucci, Giusti, Dodde

All.: Giordano

LAZIO: Folgori (GK), Cangemi (1’st Punzo), Montemagno, Rufini (31’st Paloni), Toci, Vender (25’st Casale), Ascenzi, Spanakis (18’st Nunnari), Vinci (9’st Maura), Carlopio (31’st Sanfilippo), Piras (9’st Pirozzi)

A disp.: Chinni (GK), Mazzei N.

All.: Ragaini

NOTE: 27’st espulso Magliocchetti (S)

