Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il weekend delle giovani aquile biancocelesti

Lazio, si è concluso così il settore giovanile dei biancocelesti: tutti i risultati del weekend delle giovani aquile

Si chiude un weekend estremamente positivo per il Settore Giovanile biancoceleste: tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, le cinque formazioni agonistiche impegnate nei rispettivi campionati hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio.

L`Under 17 di Cristian Daniel Ledesma espugna il campo del Lecce con il risultato di 1-2 grazie ad un`ottima prestazione ed alla doppietta di Matteo Morelli. Le aquile classe 2009 chiudono il girone d`andata al quinto posto della classifica. I ragazzi di Cristiano Lombardi, si aggiudicano la sfida casalinga contro il Lecce 3 a 2. Tagliaferri e Schettini Ambrosio (doppietta) mettono le firme sul match. L`Under 16 biancoceleste mette in cassaforte tre punti che gli permettono di difendere il terzo posto della classifica. Vittoria di misura per l`Under 15 di Alessio Fazi. La Lazio vince sul Lecce 1 a 0 grazie al rigore guadagnato da Contestabile e concretizzato da Bacchi. Le aquile classe 2011, alla penultima giornata del girone d`andata, approfittano del passo falso della Roma a Catanzaro e agganciano i giallorossi al primo posto della classifica. Il derby dell`Under 14 Pro si tinge di biancoceleste. Le aquile di Valerio Gualdaroni espugnano l`Agostino Di Bartolomei di Trigoria vincendo 2 a 1 grazie alle reti dei soliti Vinci e Conti. La Lazio di Valerio Gualdaroni si porta a + 5 dai giallorossi, chiude il girone d`andata al primo posto della classifica a punteggio pieno e da imbattuta. L`unico pareggio del weekend arriva dai ragazzi di Edoardo Ragaini. Le aquile classe 2012 pareggiano la sfida casalinga contro la Lodigiani. Alla Lazio non basta la rete di Punzo e divide la posta in palio. I biancocelesti non riescono ad effettuare il sorpasso su una diretta avversaria e scivolano al quinto posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. L`unica squadra a non esser scesa in campo è l`Under 18 di Fabrizio Perrotti, le aquile hanno osservato il turno di riposo.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 15^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 17 Nazionali – 13^ Giornata

LECCE-LAZIO 1-2

Marcatori: 6’pt Schito (Le), 10’pt, 18’st Morelli Mat. (La)

LECCE: Fontanarosa (GK), Bianco (22’st Cancella), Danese, De Vita (36’st Vergori), Parisi, Schito, Chiarelli (36’st Arcuti), Cavalletti, Pavese (36’st Bottalico), Miccoli, Falbo (22’st Serra)

A disp.: Massaro (GK), Specchia, Piccinno, Buzzerio

All.: Trinchera

LAZIO: Patarini (GK), Iovane (32’st Maggiora Vergano), Riggi, Bruscaglia (25’st Bellissima), Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio (25’st Aprea), Morelli Mat. (43’st Cappuccini), Mennea (1’st Bagliesi), Lulaj (32’st Santolini), Materazzi (32’st Morucci)

A disp.: Ronci (GK), Ferrante

All.: Ledesma

Under 16 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-LECCE 3-2

Marcatori: 29’pt Cipressa (Le), 11’st, 33’st Schettini Ambrosio (La), 17’st Tagliaferri (La), 32’st Pecere (Le)

LAZIO: Ferrari (GK), Tocci (40’st+2’ Rizzo), Paganini, Sulaj (40’st+2’ Monti M.), Ricci Gab. (1’st Monti D.), Ricci Gian., Salvati, Grisari, Schettini Ambrosio (40’st+2’ Ieva), Mistretta (1’st Tagliaferri), Elena (39’st Tolomeo)

A disp.: Palombi (GK), Nardocci, Scrofani

All.: Lombardi

LECCE: Lucarella (GK), Pecere, Costa (25’st De Lauro), Cafasso, Avvisati (28’st Piconese), D’Agostino, Cipressa, Raffo (25’st Turlizzi), Torsello, Placì, Milli (11’st Sergi)

A disp.: Mandorino (GK), Farasella

All.: Antonucci

Under 15 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-LECCE 1-0

Marcatore: 16’st rig. Bacchi (La)

LAZIO: Bedori (GK), Scarabotti (23’st Di Palma), Contestabile (30’st Fusco), Pastano, Boveri, Casali, Interlandi, Morresi (30’st Pellegrino), Bacchi (30’st Radu), Girotti, Coppola (23’st Caputo)

A disp.: Frattallone (GK), Thoronka, Kerxhaliu, Bottega

All.: Fazi

LECCE: Buoncammino (GK), Rizzo A. (14’st De Felice), Musollino, De Spirito, Sicuro, Colaci, Marra, Greco (14’st Cisternino), Di Tana, Favale (26’st Capobianco), De Cillis (14’st Farlo)

A disp.: Rizzo P.C. (GK), Ponzetta, Effiong, Marulli

All.: Manca

Under 14 Pro – 9^ Giornata

ROMA-LAZIO 1-2

Marcatori: 2’st Vinci (L), 4’st Conti (L), 21’st Presutti (R)

ROMA: Manca (GK), Guerra (29’st Rossi), De Salvo (6’st Bianchi), D’Eletto, Piccirilli (18’st Casolaro), Eleuteri (25’st Roma), Moretti (1’st Zocchi), Turrini, Fall, Presutti, Di Battista (8’st Righi)

A disp.: Sgrigna (GK), Ventruto, Panattoni

All.: D’Andrea

LAZIO: Folgori (GK), Rufo (27’st Coccia), Mazzei D., Zauri (16’st Toci), Pampinella, Vender (35’+4’st Sciarpelletti), Licciardello, Mancini, Conti (29’st Punzo), Piras (10’st Ascenzi (35’+2’st Carboni)), Vinci

A disp.: Jiboc (GK), Sergio, Carlopio

All.: Gualdaroni

NOTE: 35’st+2’ espulgo Mancini (L)

Under 14 Regionali Eccellenza – 13^ Giornata

LAZIO-LODIGIANI 1-1

Marcatori: 20’pt Punzo (La), 25’pt Scarabotti (Lo)

LAZIO: Jiboc (GK), Mazzei N. (22’st Cangemi), Montemagno (1’st Coccia), Rufini (1’st Carboni), Maura, Pirozzi (29’st Improta), Punzo (21’pt Belardelli), Sciarpelletti, D’Aniello (1’st Nunnari), Carlopio, Ascenzi

A disp.: Chinni (GK), Paloni, Mosci

All.: Ragaini

LODIGIANI: Scarno (GK), Stamerra (30’st Innamorati), Giampaolo, Piloni, Romano (13’st Perciballi), Santilli (20’st Nocentini), Angelini (30’st Cedroni), De Luca, Serafini (20’st (Monti), Scarabotti (24’st Palma), Bloise (24’st Gentili)

A disp.: Cecchini (GK)

All.: Casoli”.

