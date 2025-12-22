Lazio, i risultati del settore giovanile biancoceleste: ecco come è andato il fine settimane delle giovani aquile

Lazio, si è concluso il fine settimana del settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati delle giovani aquile

Si chiude l’ultimo weekend del 2025 e, con esso, calano il sipario i gironi d’andata dei campionati nazionali Under 15 e Under 16, oltre al torneo Under 14 Regionali Eccellenza. Tra sabato 20 e domenica 21 dicembre il bilancio complessivo registra due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

L’Under 18 guidata da Fabrizio Perrotti non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella trasferta di Parma. Le aquile classe 2008, a tre giornate dal giro di boa, rimangono ferme al decimo posto della classifica. Tanta amarezza per l’Under 16 di Cristiano Lombardi che perde sul finale, Palermo-Lazio termina 2-1, serve a poco la rete di Paganini. Seconda sconfitta stagionale per le aquile classe 2010, i biancocelesti chiudono il girone d’andata al quarto posto della classifica. Vittoria in goleada per i ragazzi di Alessio Fazi. L’Under 15 espugna il campo del Palermo in goleada con il risultato di 6 a 0. Mettono la firma sul match Bacchi, Interlandi, Rocchi, Scarabotti e Morresi, è doppietta per quest’ultimo. La Lazio chiude la prima metà della stagione al primo posto della classifica, a pari punti con la Roma. Concludono il girone d’andata, in bellezza, anche i ragazzi dell”Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2012 guidate da Edoardo Ragaini si impongono sui Red Tigers 5-0 grazie alla tripletta di Ascenzi ed alle reti di Sciapelletti e Rufo. La Lazio difende il terzo posto della classifica.

Le squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste fanno ritorno in campo nel 2026.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 16^ Giornata

PARMA-LAZIO 0-0

PARMA: Mazzocchi (GK), Morisoli (26’st Fiorasi), Venturi, Diallo, Fontana, Diop (27’st Brizi), D’Amico (27’st Turolo), Parafioriti (26’st Po), Diagne, Mama (27’st Rosengren), Arcuri

A disp.: Costoli (GK), Tognaccini, Landini, Dagrada

All.: Bernardi

LAZIO: Giacomone (GK), Avram, Trifelli, De Cortes, Macerata, Buonafede, Noto, Castelli (6’st Miloiu), Carbone, Curzi (45’st Mecozzi), Di Claudio (43’st D’Agostino)

A disp.: Russi (GK), Marchetti, Palancica, Polinari, Berete, Lombardi

All.: Perrotti

NOTE: 18’st espulso Carbone (L)

Under 17

SOSTA

Under 16 Nazionali – 13^ Giornata

PALERMO-LAZIO 2-1

Marcatori: 12’pt Paganini (L), 18’pt aut. Monti (L). 40’st+5’ Selvaggio (P)

PALERMO: Sciacca (GK), Selvaggio, Maggiore (220st Tarantino), Lo Iacono, Passafiume, Ciulla, Cataldi, Porcelli (22’st Pellegrino), Amato (30’st Petrolà), Corea, Di Fede (35’st Chiaramonte)

A disp.: Ignoto (GK), Parisi, Benigno, Giordano, Musmeci

All.: Corsino

LAZIO: Ferrari (GK), Passardin(20’st Tocci), Paganini, Sulaj (38’st Tolomeo), Monti (28’st Rago), Ricci Gian., Salvati (38’st Rizzo), Grisari, Schettini Ambrosio, Mistretta (20’st Scrofani), Tagliaferri 28’st Incerti)

A disp.: Palombi (GK), Nardocci, Ricci Gab.

All.: Lombardi

Under 15 Nazionali – 13^ Giornata

PALERMO-LAZIO 0-6

Marcatori: 12’pt, 25’st Morresi (L), 10’st Bacchi (L), 19’st Interlandi (L), 29’st Rocchi (L), 32’st Scarabotti (L)

PALERMO: Chiaracane (GK), Giannola, Pusateri (1’st Graziano), Carmicino, Amar, Miceli, Veneziani, Castiglione, Di Simone (10’pt Nastasi), De Caro F., De Caro N. (11’st Utro)

A disp.: Donato (GK), Bellarmino, Lima, Randazzo, D’Alia, Mercurio

All.: Cusimano

LAZIO: Bedori (GK) (29’st Frattallone), Scarabotti, Iacomino (29’st Radu), Interlandi (20’st Thoronka), Boveri, Casali (20’st Rocchi), Kerxhaliu, Morresi (29’st Agrò), Bacchi (11’st Coppola), Pellegrino (11’st Pastano), Caputo (20’st Bottega)

A disp.: Contestabile

All.: Fazi

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 15^ Giornata

LAZIO-RED TIGERS 5-0

Marcatori: 3’pt Sciarpelletti (L), 26’pt, 4’st, 10’st Ascenzi (L), 2’st Rufo (L)

LAZIO: Folgori (GK), Rufini (5’st Cangemi), Mazzei N. (16’st Nunnari), Maura, Pampinella (1’st Rufo), Pirozzi (13’st Casale), Belardelli, Sciarpelletti (16’st Paloni), D’Aniello (16’st Mosci), Carlopio, Ascenzi (15’st Improta)

A disp.: Chinni (GK), Conti

All.: Ragaini

RED TIGERS: Bianconi (GK), Atzeni, Pugliese (4’st Mancini), Falcioni (4’st Hamidovic), Ippoliti (26’st Tilovani), Rossi, Marcella (14’st Di Giamberardino), Cirillo, Natale (14’st Botte), Calabrese (20’st De Lucia), Petrocchi

A disp.: Quintili (GK), Minafra, De Litta

All.: Amadio”.

