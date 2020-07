Lazio gran riserva, quando i gol arrivano dalla panchina

La Lazio è quinta nella classifica delle squadre che segnano di più dalla panchina: 7 reti sono arrivate dai piedi dei subentrati

Non chiamatele riserve. E nemmeno seconde linee. «Con qualsiasi schieramento e con qualsiasi uomo in campo, la Lazio farà bene» è il mantra che si ripete Simone Inzaghi in questi giorni di emergenza, in cui è chiamato a ridisegnare l’assetto della squadra. E se la formazione la faranno le necessità, le statistiche sorridono ai biancocelesti.

La Lazio è infatti al quinto posto nella classifica delle squadre che segnano di più dalla panchina, con 7 reti arrivate proprio dai piedi dei subentrati: le intuizioni dell’allenatore non gli hanno fatto mai, o quasi mai, sbagliare una sostituzione. Ha fatto meglio anche della Juventus che, con 6 gol, si ferma un gradino sotto ai capitolini.

Inarrestabile invece l’Atalanta che, col duo Gasperini-Muriel, traina la graduatoria con 16 marcature. Seguono il Verona (11); il Parma (8) e il Milan (7).