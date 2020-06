Lazio, riscaldamento con una maglia speciale contro il razzismo – FOTO

Una maglia speciale contro la lotta al razzismo, così la Lazio scenderà in campo nel riscaldamento a Bergamo

La Lazio si schiera nella lotta contro il razzismo. I biancocelesti, che tra poco più di due ore scenderanno in campo a Bergamo, nel riscaldamento indosseranno una particolare maglia.

Su di esse campeggerà la scritta: «We all bleed the same colour», che tradotto vuol dire “Sanguiniamo tutti dello stesso colore”. Una frase molto forte ma significativa per prendere posizione contro le brutalità causate dal razzismo.