Lazio, il prof. Ripert studia la ripresa con un nuovo metodo di allenamento

Lazio, il prof. Ripert studia la ripresa e il modo in cui i calciatori torneranno ad allenarsi in campo

Bisognerà sicuramente reinventarsi. Il coronavirus ha cambiato i piani e messo tutti, compreso il mondo del calcio, in una situazione di incertezza per il futuro. Anche la Lazio dovrà, quando si tornerà in campo, capire quale sarà il miglior tipo di allenamento per i giocatori che di fatto sono “fermi” da due mesi.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il prof Ripert sta studiando a questo proposito un nuovo tipo di allenamento. Pronti via dei test per controllare lo stato generale, poi una ripresa graduale senza doppie sedute ma con un lavoro intenso e mirato anche con il pallone. Solo dopo si passerà alla fase tattica e a limare i dettagli.