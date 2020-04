Lazio, in casa biancoceleste si pensa a quando sarà il momento di tornare in campo per allenarsi di nuovo

Nessuna data ma un unico obiettivo: quello di portare a termine il campionato. Questo sembra il volere della maggior parte dei club di Serie A ed è ovviamente quello della Lazio. I biancocelesti dall’inizio di questa epidemia non hanno mai smesso di pensare al momento in cui si potrà almeno tornare ad allenarsi.

Come riporta il Corriere dello Sport il patron Lotito ha scelto Formello come luogo di incontro. Il centro sportivo verrà sanificato ogni giorno e a squadra e staff verranno fatti i tamponi. Per Senad Lulic, che tornerà dalla Svizzerra dove si è operato, sarà predisposto un periodo di quarantena domiciliare.