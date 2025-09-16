Lazio, nodo rinnovo per Romagnoli: le indiscrezioni che infiammano il mercato. I dettagli e la situazione attuale

In casa Lazio, uno dei temi più delicati sul tavolo della dirigenza riguarda il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale, punto fermo della retroguardia biancoceleste, ha un contratto in scadenza nel 2027. Tuttavia, la questione rinnovo è tutt’altro che risolta e sta diventando una priorità strategica per il club.

Dopo un primo appuntamento fissato per il mese di agosto — poi rinviato — tra la Lazio e l’entourage del giocatore non ci sono stati ulteriori sviluppi concreti. Romagnoli, laziale dichiarato sin dall’infanzia e molto legato alla maglia che oggi indossa con orgoglio, non ha però dimenticato una promessa fatta dalla società nel 2022: un adeguamento del contratto che, a oggi, non è mai arrivato. Questo mancato riconoscimento ha lasciato qualche segno, non tanto per motivi economici, quanto per una questione di fiducia e rispetto reciproco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Romagnoli avrebbe preso in considerazione un’eventuale partenza solo in caso di frattura definitiva con la società. Non ci sono mai stati segnali di apertura verso altre squadre italiane: il difensore ha sempre ribadito che, in Serie A, la sua unica maglia sarà quella della Lazio. L’unico interesse concreto è arrivato dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, ma non si è mai tradotto in un’offerta capace di far vacillare il giocatore.

Il futuro di Romagnoli, dunque, è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza a Formello dipenderà da un confronto diretto e sincero con la dirigenza laziale. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono consapevoli del valore non solo tecnico, ma anche simbolico del centrale ex Milan. Perdere un profilo come Romagnoli, tifoso della Lazio e colonna dello spogliatoio, sarebbe un duro colpo, anche dal punto di vista dell’identità del club.

Con il passare delle settimane, sarà fondamentale riaprire il dialogo. In un momento in cui la Lazio sta cercando stabilità e continuità tecnica, blindare Romagnoli rappresenterebbe un segnale forte verso squadra, tifosi e futuro.