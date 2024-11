Lazio, situazione rinnovi: tre giocatori sono in scadenza. La posizione della società

Lazio, questi tre giocatori sono in scadenza di contratto e potrebbero salutare al termine della stagione. L’unica alternativa è il rinnovo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vecino, Pedro e Marusic hanno il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Le situazioni di questi tre giocatori sono diverse le une dalle altre.

Pedro è il più propenso a rimanere: la Lazio è soddisfatta delle sue ultime prestazioni e lo terrebbe volentieri in rosa. In più, il giocatore rinnoverebbe volentieri. Più complicate le situazioni di Vecino e Marusic. Il primo sta facendo bene, ma non è certo del prolungamento. Il montenegrino, invece, lascerà quasi certamente il club biancoceleste e la società interverrà sul mercato per sostituirlo.