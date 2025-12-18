News
La Lazio ricorda quella sfida contro la Fiorentina: un tris da sogno con Inzaghi in panchina, i dettagli
La Lazio ricorda quella partita indimenticabile contro la Fiorentina: un tris spettacolare con Inzaghi in panchina
Il 18 dicembre 2016 la Lazio di Simone Inzaghi scese in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Fiorentina nella diciassettesima giornata di Serie A. Ecco il racconto della sfida:
NOTA CLUB – Era il 18 dicembre del 2016. La Lazio di mister Simone Inzaghi affrontò la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della diciassettesima giornata del campionato italiano di massima serie.
Nella prima frazione di gioco la Lazio ipoteca il successo portandosi sul 2-0: il vantaggio viene siglato da Keita che, imbeccato da Milinkovic, batte Tatarusanu con un diagonale perfetto. La Lazio raddoppia allo scadere del primo tempo con Biglia che, dagli undici metri, trasforma un penalty concesso dall’arbitro Irrati.
Nel secondo tempo Marchetti neutralizza un rigore calciato da Ilicic, ma la Viola riesce comunque ad accorciare le distanze con l’ex Zarate, subentrato proprio allo sloveno. I biancocelesti gestiscono il vantaggio e, negli ultimi attimi di gioco, suggellano il successo con il Boss Radu che, dal limite sinistro dell’area di rigore avversaria, batte Tatarusanu con il mancino.
Così i biancocelesti: Marchetti, Bastos, de Vrij, Radu, Felipe Anderson (77` Wallace), Milinkovic-Savic, Biglia, Cataldi (84` Murgia), Lulic, Immobile, Keita (68` Kishna). Allenatore: S. Inzaghi”.
