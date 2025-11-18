Lazio, il club ricorda quella vittoria del 18 novembre 2001! Un poker indimenticabile: ecco l’accadde oggi dei biancocelesti

Lazio, il club biancocelesti ricorda la vittoria del 18 novembre 2001! Una partita indimenticabile: accadde oggi in casa Lazio

Il 18 novembre 2001 la Lazio di Zaccheroni espugnò il Friuli: 4-1 all’Udinese dopo il 5-0 al Brescia. Il ricordo del club biancoceleste:

IL RICORDO DEL CLUB – Era il 18 novembre del 2001. La Lazio allenata da Zaccheroni affrontò l’Udinese allo Stadio Friuli in occasione dell’undicesima giornata di Serie A. La formazione biancoceleste, reduce dalla larga vittoria inflitta per 5-0 al Brescia, riuscì ad ottenere la seconda vittoria consecutiva superando i bianconeri per 4-1.

Simone Inzaghi servì a Crespo la palla del vantaggio biancoceleste. Al 74’ arrivò il raddoppio. Protagonista indiscusso, ancora lui: Simone Inzaghi. L’attaccante piacentino, dopo aver colpito il palo con un colpo di testa, assiste con il tacco Liverani che, si avventa sullo scarico ed insacca alle spalle di De Sanctis.

I friulani accorciano le distanze con Caballero, ma all’86’ è Claudio Lopez a ristabilire le distanze trovando una rete d’autore; diagonale perfetto con il mancino e palla che s’insacca dopo aver baciato il palo alla sinistra dell’estremo difensore bianconero. All’ultimo minuto della sfida è Hernan Crespo a suggellare il trionfo biancoceleste ribadendo in rete un cross proveniente dalla corrente Lopez.

