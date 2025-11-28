Lazio, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Primo Sentimenti: il club rende omaggio a una storica bandiera

News
Il ricordo della Lazio sull’ex stella della squadra biancoceleste Primo Sentimenti, di cui cade oggi l’anniversario di morte.
RICORDO CLUB – Ci lasciava esattamente undici anni fa Lucidio Sentimenti. Nato a Bomporto, in provincia di Modena, il quarto dei fratelli Sentimenti arrivò in biancoceleste dalla Juventus nel 1949. Restò nella Capitale per cinque stagioni, nelle quali collezionò 170 partite in campionato.
Negli anni ’50 la Lazio concluse le varie stagioni con eccellenti piazzamenti e ‘Cochi’, impareggiabile portiere di quella Lazio, contribuì attivamente alla causa biancoceleste con tanti interventi miracolosi. Sentimenti IV realizzò anche tre gol, tutti messi a segno su rigore.
